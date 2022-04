Isabelle Noudia HAMDACHE

J'ai obtenu un Baccalauréat littéraire avec mention.

Je suis titulaire d'un D.E.A de droit privé, délivré par l'Université de Paris 2 - Assas, et d' un Certificat de spécialité en droit social décerné par le Barreau de Paris en 1995 (et renouvelé en 2012).

J'ai prêté serment en janvier 1985 au Barreau de PAris.

Outre ma spécialité en droit du travail, j'ai développé une activité dominante en droit des personnes (divorces, filiations, séparations, droit pénal).

J'assure votre défense et plaide devant toutes les juridictions, à Paris et dans toute la France.

J'exerce en structure individuelle et traite votre dossier entièrement.

Je vous conseille également, avant tout procès, au mieux de vos intérêts et des évolutions législatives et jurisprudentielles.



Mes compétences :

Droit du travail

Droit de la famille

Droit bancaire