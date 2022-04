Isabelle NOURRY

D'origine aveyronnaise, je vis actuellement en Meuse. J'ai la chance d'avoir un travail passionnant.



Actuellement, mon emploi consiste à :

- gérer deux sites touristiques (environ 150000 visiteurs /an),

- encadrer une équipe de 13 personnes (guides, vendeurs, techniciens, régisseurs)

- suivre financièrement les projets initiés par la Mission Histoire dans le cadre de la préparation du Centenaire de la Grande Guerre : préparation du budget annuel au sein de la collectivité (fonctionnement et investissement), demande de subvention (Etat, Europe, Région, autres) par projet, suivi des dépenses, des recettes...

- coordonner les acteurs mémoriels sur diverses opérations (Journées européennes du patrimoine, commémorations de la bataille de Verdun...)

- instruire des dossiers de demande de subvention (associations et collectivités)

- organiser des événements culturels (expositions, conférences, colloque, salon du livre...)



Mes compétences :

Organisation

Management

Gestion financière

Tourisme

Culture