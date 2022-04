Isabelle OFFORD

Spécialisée dans les systèmes d'information depuis plus de 25 ans, mes compétences me permettent d'offrir les meilleurs axes de réflexion et les solutions les plus adaptées aux besoins des clients.



Je suis passée d'une activité technique au sein des services informatiques à une activité de maîtrise d'ouvrage me permettant d'aborder les aspects fonctionnels et organisationnels des missions qui me sont confiées.



J’exerce actuellement mon métier principalement dans le domaine de la santé.



Mes compétences :

Cahier des charges

Conseil

Formation

Gestion projets

Interfaces

Maîtrise d'ouvrage

MOA

Paramétrage

Prévoyance

Santé

Système d'Information

Tests fonctionnels

Gestion de projet

Test fonctionnel