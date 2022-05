Philippe DUBOIS

Bonjour,



Après un cursus universitaire en informatique de gestion, je suis rentré à MFP Services en 1990.



Après quelques années en tant qu'analyste, j’ai assumé pleinement le rôle de support aux développements au sein de cette même société pendant 12 ans.



D’abord au département Méthodes, puis au département Logiciel, j’ai acquis au fil des années une expertise méthodologique et technique couvrant la quasi-totalité des plateformes de développement et des projets à MFP Services.



De plus, au-delà des compétences techniques, mon expérience à MFP Services m'a permis de développer les facultés de communication, le sens du service et l'esprit d'équipe indispensables à ce genre de travail.



Rigoureux et structuré, je suis aussi polyvalent et je m’adapte à toutes les situations. J'aime autant apprendre qu'enseigner.



Fort de cette expérience très enrichissante et des nombreuses formations dont j'ai pu bénéficier j'ai décidé de partager mes connaissances par de l'expertise et de la formation auprès des entreprises et de leurs employés.



Ainsi, j'ai créé mon entreprise de conseil et formation informatique, en Octobre dernier.



Une nouvelle aventure commence et j'espère qu'elle sera aussi enrichissante que la précédente.



Mes compétences :

MOE Cobol SQL AS400

MOE Centura SQLbase

MOE Java J2EE

Base De Données DB2 SQbase DB400 Oracle Hibernate

MOA Comptabilité SEPA SOLVENCY

MOA Banque Prêts Clients

MOA Sécurité Sociale Mutuelle

Formateur

Architecte

Audit Expertise

AS400

J2EE

expertise

open source

freelance

UML

Oracle

web

javascript