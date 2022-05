Patrice GAILLARD

Après plus de vingt ans d’expérience diversifiée en management d’équipes et de projets au sein de grands groupes d’assurances ou de cabinets de conseil, j’ai pris la responsabilité d’un pôle assurance de 40 consultants en management, organisation et maîtrise d’ouvrage (MOA). Direction et coordination de projets, optimisation des processus métiers, plan de progrès, exploitation des innovations technologiques (mobilité, dématérialisation) dans l’accompagnement de la stratégie métier, déclinaison opérationnelle de la stratégie groupe sont autant de mes missions. Actuellement je dirige la MOA Santé de MUTEX (gestion des contrats/prestations santé et prévoyance pour plus d’une centaine de mutuelles).



J’ai précédemment dirigé le département maîtrise d’ouvrage de Banque Populaire Caisse d’Epargne Assurances, ainsi que piloté plusieurs grands projets de transformation (100 collaborateurs, 20 M€) basés sur la refonte des processus métiers et l’évolution des systèmes d’information, avec une forte conduite du changement. Cette expertise en pilotage de projet m’a permis de créer le cursus en management de projet pour les MBA de l’Ecole Supérieure d’Assurance (ESA). Elle est garante de ma maîtrise des objectifs, des budgets, des plannings, et de l’animation des comités ainsi que de l’utilisation des méthodes, processus et outils projets.



Souhaitant donner un nouvel élan à mon parcours, j’ai envie de rejoindre :

• Soit un acteur de l’assurance pour diriger une équipe multifonctionnelle dont le cœur de compétence repose sur le management de projets transverses, la MOA, l’organisation et les systèmes d’informations;

• Soit un cabinet de conseil en management et organisation pour y exercer une fonction de senior manager/directeur de business unit;



Mes compétences :

Conseil

Assurance

Manager

Santé

Épargne

Protection sociale

MOA

Organisation

Système d'information

Assurance de Personnes