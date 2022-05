Patrice GAILLARD

Je suis actuellement Directeur associé de France Formation Services SAS, spécialisée dans l'expertise, le conseil et la formation de PME TPE. Depuis le début 2016, notre organisme s'est orienté vers l'assistance et l'accompagnement d'entreprises en difficultés avec des équipes pluridisciplinaires comprenant notamment des anciens juges consulaires. Nous voulons faire mentir les statistiques de défaillances, avec un taux de casse de près de 93% des entreprises en procédures collectives!



Nos domaines d'expertises à la portée des PME et TPE sont le financier, le juridique, l'économique et nous nous orientons vers le psychologique car redonner l'estime de soi aux dirigeants en difficultés nous paraît un bon challenge.



A l'origine, J'avais créé un organisme de formation Formateam & Finance en 1995 (d’abord sous forme personnelle) sur Marseille. J'ai aussi été directeur d’exploitation bancaire mais aussi administrateur de sociétés sur Paris - Région Parisienne pendant plus de 20 ans.



J'ai tout d’abord voulu contribuer à améliorer la gestion des entreprises à dimension régionale ou locale, par l'étude, la préparation et la mise en application de plans de migration technique ou de restructuration. Ces mises à niveau englobaient tous les aspects de la gestion. Naturellement j'en suis venu au conseil et à la formation des cadres financiers d’entreprises comme ceux de la finance.



J'ai été chef de projet, expert – consultant tant en France (Banques de réseau ou spécialisées par le truchement de la Communauté Européenne) qu’à l’étranger pour le compte de bailleurs internationaux (B.E.I., A.F.D., A.P.B.T…)

Mes expertises ont pu s'adapter aussi aux dirigeants de PME / TPE qui ne possèdent ni le langage ni les codes de l'environnement réglementaire ou de la finance .



Mon approche est pragmatique. Elle vise à réconcilier entrepreneurs et financiers ou institutionnels, et à tirer le meilleur de chacun. Dans un monde plus difficile et concurrentiel, il s’agit en effet d’être empathique et pro - actif, même dans les activités à caractère exclusivement technique ou financier. L'écoute de l'autre, quel que soit son niveau de difficultés, c'est mon engagement au quotidien.



Aujourd'hui, vous pouvez me retrouver sur plusieurs sites, formateam-finance.com,et sos-difficultesdepme.com. Alors, à bientôt pour un échange enrichissant pour tous?



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipes

Banque

Management

Pédagogie

Assistance juridique