Pierre THURIN

Formateur conseil Senior.

Après + de 25 ans d'expériences en management d'équipes et de centres de profit. En RHF, CHR, Hôtellerie, Restauration Collective et Services. Management en Maisons de retraite et Médicosocial, formateur free lance en Hygiène Alimentaire, Hygiène des Locaux, lutte contre les Infections Nosocomiales en institutions et management des Équipes.

Créateur de la CHR-EXPERT'S-TEAM.

Signataire de la Charte CSFC-PACA (Chambre Syndicale des Formateurs Consultants PACA)

Qualification d'Auditeur QUALITÉ INTERNE.IMQ Toulon 2003

ISO 9001 : 2000 / ISO 14001 / ISO 19011 : 2002

Membre jury EVCP AFPA Paca

Adhérent Club de Marseille / Institut de la Méditerranée

Membre de l'UPPR (Union Pour la Promotion de la Restauration)

Intervenant Université Paul Cézanne Marseille III IMPGT "Management de la Qualité et de la Sécurité des Aliments"

Conseiller bénévole EGEE Morbihan

*

Intervenant formateur Faculté des Métiers CCI Ille - et - Vilaine

En portage salarial JAM - HPR

*

Mes compétences :

Ressources humaines

Pédagogie

Formation professionnelle

Formation

Conseil

Communication

Formateur

Entreprenariat