Patrick DUQUESNE

Le Système FIBROLAB est composé de panneaux et accessoires pour la création, la rénovation et la mise aux normes alimentaires.



Composé de panneaux de 1200x2800 épaisseur 15,3 mm qui se posent sur une ossature classique de type placo, FIBROLAB est spécifiquement conçu pour habiller les murs et les plafonds des cuisines professionnelles, des laboratoires traiteurs, des fournils de boulangeries et labo pâtisseries, de toute pièce servant à la préparation de denrées alimentaires.



Tant pour la création de laboratoires neuf que pour la rénovation, FIBROLAB est une excellente alternative à la faïence murale (40% de gain de temps sur chantier - démontable, plus de joint) et aux panneaux sandwich très fragiles et non démontables).



pour plus d'info => http://www.fibrolab.eu





Depuis janvier 2004 = Mise sur le marché du revêtement FIBROLAB, revêtement hygiène pour la mise aux normes des laboratoires agro-alimentaires (tous les métiers de bouches - IAA - agriculture, etc.)



Plus d'infos sur www.fibrolab.eu

Afin de répondre aux nombreuses demandes et d'être plus proche de nos clients, nous mettons en place, depuis début 2009, des Concessionnaires exclusifs sur plusieurs régions de France. Si vous êtes intéressés par une Concesssion, n'hésitez pas à me contacter.



Parcours :

89-90 : dessinateur en bureau d'étude

90-92 : technico-commerical en fournitures industrielles

92-2000 : commercial associé chez A.T.I., agent commercial pour biens d'équipement industriels spécialisé en aéraulique (centrales de traitement d'air, aéroréfrigérants, filtration d'air)

2000-2002 : création de la société Pro Team Organisation spécialisée en marketing sportif

depuis 2002, reprise de la société Image de Marque (agencement de laboratoires alimentaires) et orientation de la société sur le négoce du revêtement FIBROLAB, Système spécifique composé de panneaux composite pour la création, la rénovation et la mise aux normes des laboratoires (cuisine professionnelle - boulangerie - pâtisserie - traiteur - etc...)



Petite passion : la photo = http://ducky589.canalblog.com/



Membre du Club E6 http://www.clube6.fr



