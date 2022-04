Isabelle OLIVER

De formation en comptabilité générale, je m’intègre facilement à une équipe, et gagne la confiance de la direction et des collaborateurs grâce à ma rigueur, ma confidentialité et à mon implication dans le travail. L’évolution de mon poste me permet aujourd’hui d’effectuer de façon autonome toutes les taches comptables jusqu’au bilan y compris la paie. Dotée d’un bon relationnel, je m’adapte rapidement. Je suis dynamique, organisée, réactive et consciencieuse.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Ciel Compta

Ciel Paye

Fiche de paie

Comptabilité analytique

Sage

Gestion financière et comptable

Secrétariat

Autonomie

Travail en équipe

Microsoft Office

Astral

Gestion des stocks

Organisation professionnelle

Dynamique

Gestion budgétaire