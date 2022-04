Marchadier NICOLAS

Au sein d Allianz Expertise et Conseil ( Conseil en Gestion de Patrimoine ) , je suis responsable d'une équipe de Conseillers sur le département du Lot et Garonne .



Nous intervenons , au travers d'une Approche Globale , à la mise en place de stratégies patrimoniales ( Constitution, Gestion et Transmission du Patrimoine )en analysant notamment les conséquences Sociales, Juridiques et Fiscales des différents événements Patrimoniaux ( départ à la Retraite , Décès , Dépendance ... )