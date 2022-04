Isabelle OUDOT-KLEIN

J’ai développé une expertise en stratégie de marque à l’international en travaillant en tant que consultant dans des agences internationales (AM BBN, Jump, Euro RSCG ) pour des Grands Comptes tels que GDF SUEZ, ArcelorMittal, Air France Industries, Monsanto.

Aujourd’hui, les Médias Sociaux sont devenus un enjeu stratégique pour l’image et la réputation des marques et révolutionnent les métiers du marketing et de la communication.

Ma mission au sein d’Equaero, est d’accompagner les entreprises à intégrer les médias sociaux dans leur stratégie digitale et à optimiser leur présence sur Internet au travers des réseaux sociaux en synergie avec les autres leviers du Search Marketing (SEO, SEM).

En collaboration avec une équipe dédiée, je développe une offre complète de solutions SMO : audit, conseil stratégique et accompagnement au déploiement des plans d'action, production de contenu, animation de communauté (content management et community management).



