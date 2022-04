Isabelle Pacaud intervient auprès des organisations (entreprises, associations) des particuliers, d’artistes pour faire émerger les talents. Elle s’appuie sur une expérience de plus de 20 ans à des postes de dirigeante dans la distribution de biens culturels après une formation en Histoire, histoire de l'art.

Isabelle enrichit ses pratiques dans le domaine de la coopération, l'intelligence collective et les pratiques autour du web 2.0, elle les met en œuvre dans l'ensemble de ses accompagnements.

Passionnée d'art, Isabelle à crée un lieu en Bourgogne dans lequel elle organise des expositions, spectacles vivants et des séminaires autour de la créativité.

Isabelle aime être un lien, faire le lien entre les différents mondes et univers dans lesquels elle évolue avec aisance et originalité.



Mes compétences :

Intelligence collective

PNL