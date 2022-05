Sherazade MAAMIR GHARRAM

Je suis coach en relations humaines depuis 7ans. J’ai découvert le coaching par le cabinet de Chine Lanzmann où j’ai été coachée et formée au Leadership féminin.

Par la suite, je me suis intéressée aux travaux de Boris Cyrulnik, notamment sur la résilience. En févier 2009, je rejoins l’équipe de la Ligue Française pour la Santé Mentale. Ces 6 années d’expérience m’ont permise de développer des compétences et des outils (la communication créatrice de valeur issue des travaux de M. Rosenberg, l’accompagnement centré sur la personne de C. Rogers, les phénomènes de bouc émissaire, les mécanismes en lien avec la victimisation,… ).

Cette expérience à la Ligue a consolidé mon travail de coaching et de formatrice de groupe auprès de grandes entreprises.

Aujourd’hui je suis contente de mettre mes compétences aux services des particuliers, dans mon cabinet situé dans le 3ème arrondissement à Paris.

Je propose des séances de coaching individuel, de groupe, des formations sur mesure, pour améliorer ses relations personnelles et professionnelles.