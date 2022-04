Isabelle PAGANELLI

ANNEE 2012 - CERTIFIÉE MICROSOFT OFFICE 2010 : EXCEL, WORD, POWERPOINT ET OUTLOOK.

ANNEE 2015 - CERTIFIÉE PCIE (Passeport de compétences Informatique Européen) :

WINDOWS 7, WORD 2013, EXCEL 2013, EXCEL BDD VERSION 2010 ET POWERPOINT 2013

ANNEE 2016 - CERTIFIEE TOSA MICROSOFT OFFICE 2013 : EXCEL, WORD ET POWER POINT



J’audite, analyse et évalue les besoins du client et forme leurs salariés :

pour leurs formations bureautiques et informatiques :

Je définis le plan pédagogique, crée des programmes de formation par thèmes et par niveaux, présente la migration d’Office 2010 à Office 2019, met en place des plannings, rédige des supports de cours et contrôle les acquis,

pour leurs développements d’outils organisationnels :

Je conçois et accompagne la réalisation de projets ou documents sur EXCEL, WORD et POWER POINT à fortes composantes bureautiques, avec un soin particulier apporté à l’automatisation des tâches, simplification des procédures administratives en adaptant les outils informatiques à leurs besoins.

Prestations de services auprès des clients, secrétariat et comptabilité.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Audit

Microsoft Office 2007

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Power Point

Microsoft Office 2013

Microsoft Publisher

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2003

Microsoft Windows

Gestion de projet

Formation

Méthodologie

Office 2019

Office 2016