Ayant une expérience de 15 ans en tant que responsable de service relation clients, je sais définir et mettre en œuvre la stratégie de la relation clients ainsi que mettre en place et gérer les outils permettant d’optimiser le capital client (call center Cisco, CRM,Salesforce, OnGuard, SAP, Siebel…) ;

J’ai créé et managé un service relation client de 10 personnes et je sais conduire le changement tant au niveau humain, technique que lors de la gestion de projets où je peux être force de proposition ;

J’ai créé des procédures d’amélioration de la qualité de service qui ont contribué à fidéliser la clientèle et à augmenter la note du baromètre de satisfaction clients (de 8.8 à 12.5)



J’ai une dimension internationale par mon expérience au sein du groupe européen Wolters Kluwer ainsi que par la gestion des grands comptes clients européens : je parle un anglais courant



Je sais faire preuve de réactivité, de qualités relationnelles, de résistance au stress ; rigoureuse et organisée, je suis orientée résultats mais résolument humaine.



Convaincue que mon expérience de manager confirmée pourrait répondre à votre développement et aux évolutions de votre structure, Je me tiens à votre entière disposition afin de vous rencontrer selon vos disponibilités.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Isabelle PAILLER





Mes compétences :

Siebel

SAP

IBM AS400 Hardware

Customer Relationship Management

Cisco Switches/Routers