Isabelle PAIN

Je suis diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence. Après plusieurs stages de communication dans des secteurs très différents- association, administration, entreprise- , je termine actuellement mon Master 2 de Communication Institutionnelle à l'International.

Mes différentes expériences m'ont apporté de solides connaissances en communication et ma formation, généraliste, m'a permis de m'adapter à différents postes avec une rapidité et une polyvalence certaines.

Je recherche un emploi à partir du 15 septembre, en communication idéalement, mais j'aimerais également élargir mes compétences au commercial.



Parisienne mais Aixoise de coeur, je suis tiraillée entre un Sud que j'adore pour sa qualité de vie et Paris, que je trouve bien plus intéressante culturellement, et bien plus vivante.



Mes compétences :

Amerique du sud

Communication

Musique