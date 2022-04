Isabelle PAINTRAND

En décembre 2000, j'ai été recrutée au CNRS et affectée au Centre de Recherche sur les Macromolécules Végétales (CERMAV) pour mettre en place un service de microscopie. Au quotidien, j'étais responsable de l'organisation, de la gestion et du bon fonctionnement d'une plate-forme sollicitée par plus de 30 personnes en moyenne par an, issues soit du CERMAV, soit d'autres laboratoires de l'Université Joseph Fourier(site de la plateforme : http://www.cermav.cnrs.fr/plateforme-microscopie/ )



En octobre 2011, j'ai rejoint l'équipe "Interface Matériaux Matière Biologique" au Laboratoire des Matériaux et Génie Physique (LMGP)en qualité d'ingénieur en techniques biologiques. J'apporte un soutien technique à une équipe de recherche dans le domaine de la biophysique et des biomatériaux, au sein d'un laboratoire pluridisciplinaire du domaine des Matériaux.

Je suis chargée de développer de nouvelles méthodologies de caractérisation par microscopies.

Je forme les utilisateurs et je mets en place des notices techniques visant à simplifier la prise en main des équipements.

J'assure la maintenance des équipements.

Je participe à la mise en place de la démarche qualité au LMGP dans le cadre du Carnot Energies du Futur.



Mes compétences :

Microscopie électronique à Balayage

Microscopie confocale