Isabelle PANZA

Passionnée d'anglais depuis toujours, j'ai choisi d'étudier les subtilités de cette langue en licence puis de m'orienter vers la traduction en master. Je traduis différents types de textes.



Je cherche sans cesse à m'améliorer et à élargir mes horizons. Apprendre de nouveaux domaines est passionnant à mes yeux.



Précision, clarté, rigueur et secret professionnel.



Vous pouvez visiter mon site : isabelletraduction.com.



N'hésitez pas à me contacter pour tout devis ou renseignement.



Mes compétences :

Trados

Microsoft Word

OmegaT

MemoQ

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint