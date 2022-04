Formatrice spécialisée dans les TIC et le multimédia, j'ai obtenu le Master IPM à l'université de Lille 1, promo 2009.

Depuis 2010, je suis spécialiste e-learning et chargée du multimédia à la Commission Européenne-DG Devco, à Bruxelles, pour le compte de UnI Learning.



Mes compétences :

E-learning

Multimédias et de création graphique

Programmation

Audiovisuel

Moodle expert

Blackboard LMS

Webinars

Gestion de projet