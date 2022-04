Isabelle PARIS

Je suis chef de projet communication événementielle à la Poste depuis novembre 2001 au sein de l'agence nationale de communication et d'information (l'ANCI) de Rhône Alpes. Il s'agit d'une structure intégrée (17 structures régionales)à la Poste et nous sommes au service de nos clients internes issus des différents métiers de la Poste (courrier, grand public, banque postale, colis...).

Depuis 16 ans maintenant, je travaille dans l'événementiel :

- 90-93 : Jeux Méditerranéens 93 en Languedoc-Roussillon (organisation sportive et logistique)

- 94 - 2001 : organisation du Raid Auto-Photo Paris Cap Nord (événement créé et organisé par Philippe Boucher)

- 98 : service événementiel du Conseil Régional Rhône Alpes

- 98 - 2001 : agence d'organisation d'événements Mission Impossible.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Voyage