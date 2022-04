Isabelle PARTHIOT

Issue d'une formation supérieure en droit immobilier et de la construction et forte d'une expérience professionnelle de 15 années acquise en entreprise en tant que juriste baux commerciaux, juriste immobilier et responsable juridique immobilier.



Spécialiste du droit immobilier, qu'il s'agisse du montage d'opérations en vente ou en location, de la rédaction des engagements, du suivi des réalisations et du contentieux. Intervention sur de l'immobilier commercial, tertiaire et logistique.



J'apprécie particulièrement de travailler en équipe sur des projets de développement immobilier, en véritable business partner, apportant des solutions adaptées.

De manière opérationnelle , j'analyse les risques et la faisabilité juridique des opérations, j'assure la négociation et la rédaction des actes et l'interface avec les conseils, notaires et cabinets d'avocats.



Je me positionne aujourd'hui sur un poste alliant autonomie et responsabilités, idéalement au sein d'une entreprise du secteur de l'immobilier ou développant un réseau de distribution.



Mes compétences :

Droit

Immobilier

Baux commerciaux

Juridique

VEFA

Construction

Urbanisme

Google Drive

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

OpenOffice

Innovation

Organisation

Gestion immobilière

Travail en équipe

Négociation

Proactivité

Business partner

Rigueur

Rédaction

Veille juridique et législative

Management

Aisance relationelle

Acquisition

Autonomie

Accompagnement de projet