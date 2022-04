Isabelle PASQUETTE

Je suis infirmière, ostéopathe, coach mental et formatrice.

J’ai tout d’abord travaillé dans des services spécifiques de réanimation, néonatologie, urgences, grands brûlés, soins palliatifs...



Perpétuellement interpellée par la globalité du fonctionnement de la personne, j’ai suivi la formation et ai obtenu le diplôme d’ostéopathie en 1993, date depuis laquelle je travaille en cabinet.



Afin d’exercer la fonction d’enseignante en tant que Directrice de la formation clinique et du dispensaire de soins à l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Meyreuil (Aix en Provence) et de Lyon, j’ai obtenu le Diplôme inter universitaire de pédagogie médicale en 2007 à l’Université de Paris Diderot.



Je suis également certifiée coach mental METHODE TARGET©.



Ces années d’apprentissage, de pratique, de réflexion et de passionnantes rencontres m’ont naturellement amenée à m’intéresser à l’identification des socles qui soutiennent nos structures mentale et physique, ainsi qu’à l’appropriation du concept de santé pour chacun, dans le cadre d’une démarche éducative.



En dehors des consultations d’ostéopathie et de préparation mentale, j’anime des ateliers des conférences, ainsi que des formations de coaching autour du concept de santé, de son appropriation et de son entretien dans tous les domaines concernés par l’activité de la personne.



Mes compétences :

Coach mental

Ostéopathe

Infirmière

Formatrice