Isabelle PASSY

J’anime 2 grands pôles de formations, qui me tiennent particulièrement à cœur,



1- La formation en informatique nomade pour les retraités actifs



Une formation sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication constitue un outil efficace pour que nos personnes âgées gardent le contact avec leurs proches, s'intéressent à la vie culturelle de leur ville, cultivent leur hobbies, se facilitent les démarches administratives.



2- L'animation du dispositif sur l’évaluation des connaissances pour les salariés en reconversion professionnelle.



Prévoir une reconversion professionnelle d'un collaborateur demande à répondre à deux questions fondamentales

A. Comment s'assurer de l'aptitude d'un collaborateur à occuper un nouveau poste ?

B. Comment disposer de critères neutres et objectifs pour mesurer les capacités d'un candidat à exercer de nouvelles fonctions? Le dispositif que j'anime répond à ces questions.





Mes compétences :

Gestion de la formation

Médiation

Négociation

Formation professionnelle