Isabelle PATAULT

Juriste en Droit social, je complète ma formation par un diplôme en gestion de la paie et admnistration du personnel.



Au travers de mes experiences professionnelles, j'apporte aux opérationnels mes conseils en Gestion Sociale grâce à ma polyvalence dans les diiférents métiers de la RH: paie, application du droit social individuel et collectif, formation, recrutement... aussi bien auprès d'artisans que d'entreprises de dimension internationale.



J'aime le travail en équipe et les défis professionnels.



Très dynamique et positive, j'exerce mon métier avec passion et détermination:

relationnel, travail multi-conventions et multi-sociétés, traitement de la paie, mise en adéquation de la strategie RH d'entreprise avec un contexte juridique toujours plus exigeant, sont les moteurs de ma profession.



Mes compétences :

Accords d'entreprise

Droit social

Formation professionnelle

Gestion des rémunérations

IRP

Recrutement

Traitement de la paie

Animation d'équipe

Politique de Gestion des Rémunérations

Développement commercial

Management