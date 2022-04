Isabelle PAULIN JARDEL

Double expérience dans les achats (Grande Distribution et Automobile).

Les achats sont le fil rouge de ma carrière. Mes différentes expériences dans des postes opérationnels ou support à la fonction achats en transversal me permettent désormais de d'avoir le recul nécessaire pour construire une stratégie achats et pour pouvoir piloter une équipe achats.



Mes compétences :

Négociation

Strategie

Management

International