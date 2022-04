Isabelle PAULME

Marketing manager passionnée par les développements produits et le digital, j'ai travaillé pendant près de de 3ans chez Legrand au Royaume-Uni en marketing stratégique et opérationnel sur des produits techniques. J'étais alors responsable de plus de 2000 références et près de 5millions de livres sterling de chiffre d'affaire.



Le secteur de la grande consommation me fascine et cette affection n'a fait que s'accroître après des études marché réalisée pour Michel et Augustin, mon expérience chez Spontex ou l'aide au développements de produits domotiques chez Legrand.



Mes compétences :

Microsoft

Marketing stratégique

Veille stratégique

Gestion de la formation

Relations internationales

Lancement de produits

Développement produit

Marketing opérationnel

Business Intelligence

Pricing

Études marketing

Veille concurrentielle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Import/Export