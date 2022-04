Isabelle PELTIER

Je suis Écrivain Conseil, basée aux Essarts-le-Roi dans les Yvelines, au cœur d'un écrin de verdure entre Versailles et Rambouillet.



Je vous propose une aide rédactionnelle pour tous vos travaux d'écriture.



Un ouvrage, une lettre ou un site internet truffés de fautes d'orthographe ont des conséquences directes sur la crédibilité de leur auteur.



VOUS NE POUVEZ PLUS VOUS PERMETTRE aujourd'hui de faire des fautes de syntaxe ou de typographie !



Malheureusement ce n'est pas votre point fort....



PAS DE PANIQUE, Prête-lui ta plume est là !



Que ce soit pour :



- de la correction orthographique, (site internet, roman, rapport de stage, thèse, mémoire, courriers en tous genres,...),

- de la mise en forme de lettre de motivation ou de CV,

- une biographie ou un récit de vie,

- une relecture de manuscrit,

- une aide à l'édition, etc.,



Je mets à votre service mon énergie, mon amour de la langue française et mon savoir-faire pour vous fournir un travail rigoureux et qualitatif.



Je me déplace à votre domicile si besoin.



Néanmoins, grâce à internet, il m'est tout à fait possible de travailler avec vous à distance. N'hésitez pas à me contacter même si vous êtes éloigné de mon cabinet.



Site internet en construction. A venir très prochainement.

www.preteluitaplume.fr







Mes compétences :

Rédaction

Orthographe

Pack office