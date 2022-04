Isabelle PENAS

Bonjour,



Mon parcours professionnel a deux dominantes : d'une part, la finance, avec plusieurs stages réalisés en banque et en comptabilité et d'autre part, le commerce avec deux années d'expérience en magasin à Décathlon.



En septembre 2015, j'ai repris mes études pour me spécialiser dans le domaine du financement d'entreprises. Je me suis orientée vers le Master 2 Métiers de la banque dispensé par le Centre de Formation de la Profession Bancaire et l'Université de Bordeaux. Cette année de formation s'est réalisée en alternance avec le Crédit Coopératif de Bordeaux Quinconces sur un portefeuille de PME.



Je suis diplômée avec mention Bien depuis septembre 2016, et, dans la continuité de ma formation, je suis actuellement chargée d'affaires entreprises au Crédit Coopératif de Nantes (CDD de 9 mois).



Je reste à l'écoute d'opportunités dans le secteur sud ouest pour un poste de chargée d'affaires entreprises en CDI.



Mes compétences :

Vente directe

Gestion des stocks et approvisionnement

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Analyse financière