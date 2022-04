Isabelle PENA

Actuellement à la recherche d'un emploi, j'ai travaillé dans une entreprise qui a atteint un potentiel de 120 personnes, ce qui m'a permis d'acquérir un bon niveau tant en comptabilité générale qu'en tâches administratives et sociales, ainsi que de grandes capacités d'autonomie, d'adaptation, de rigueur, et de communication.



De plus, mes différentes formations fin 2012 et début 2013 m’ont permis de découvrir différents logiciels comptable et social que je suis à même de pratiquer immédiatement.





Mes compétences :

Communication

Adaptation facile

Rigueur dans le travail

Autonomie professionnelle

Ressources humaines