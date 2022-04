Isabelle PENDARIES

De formation secrétaire de direction, j'ai été salariée pendant 15 ans.

En 2000, j'ai racheté une société d'externalisation de secrétariat -(outsourcing) spécialisée dans le bâtiment avec 7 salariées, que j'ai développée jusqu'en 2006.

En parrèle en 2005 je me suis formée aux techniques de communication (PNL, analyse transactionnelle)et au coaching pour devenir coach et formateur.

Ce que j'ai fait en 11/2007, depuis je forme du personnel en restauration sur le savoir-faire et le savoir être.

Je travaille sur les entretiens annuels d'évaluation.

Je forme les salariés sur les techniques de communication, sur la confiance en soi (développement personnel), le management avec la prise en compte de l'humain.

Je fais également du recrutement d'assistante, commerciaux ....



Mes compétences :

Assertivité

Coach

Communication

Confiance en soi

Entretiens

Entretiens annuels

Entretiens annuels d'évaluation

Savoir être

techniques de communication