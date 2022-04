Isabelle PERDEREAU

Spécialisée dans la gestion administrative depuis 28 ans, soit en tant que mandataire auprès des particuliers ou en tant que responsable administrative et de la gestion du personnel dans les entreprises, j'ai créé la société Assistance Administrative I.P. en juillet 2008. Je mets tout en œuvre pour la développer afin qu'elle atteigne ses objectifs.

Durant ma carrière professionnelle, j'ai pu m'affirmer à des postes à responsabilités et participer au développement des entreprises au sein desquelles je travaillais.

Trouver du plaisir à ce que l'on fait et le transmettre, telle est ma devise de tous les jours.



Mes compétences :

Gestion administrative

Recrutement

Juridique

Management

Organisation du travail

Organisation

Gestion de projet

Relations Publiques

Stratégie commerciale