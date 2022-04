Oser !

Se révéler et mettre en valeur ses talents…



Forte d’une expérience commerciale et marketing, puis diplômée d'un Master en Communication et Image de Marque obtenu auprès de l'ISI - International Success Institut



Fabienne Perdereau accompagne aujourd'hui des hommes et des femmes ; dirigeants, élus, indépendants, vendeurs, managers, … à venir enrichir leurs atouts, mettre en valeur leur savoir faire, mais surtout promouvoir et harmoniser leur image dans un contexte professionnel, associatif ou politique.





Mes compétences :

Réalisation

Ressources humaines

Développement commercial

Marketing

Formation