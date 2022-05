Martine LE FUR

GESTION DES EMPLOIS ET DES CARRIERES

- Action de recrutement : profil de poste, sélection des candidats, intégration

- Conduite de bilan professionnel, individuel et collectif (cadres ou non cadres)

- Accompagnement dans l’élaboration de projets de carrières

- Grande connaissance des différents dispositifs liés à l’emploi

(contrats aidés, dispositifs liés à l’emploi des rmistes, des cadres, des séniors, des jeunes…)

- Conception et mise en place du département « création et reprise d’entreprises »

Réponse aux appels d’offre publics : Cap entreprises, Chéquier micro, Objectif Projet Création d’entreprises…



COMMERCIAL ET DEVELOPPEMENT DE RESEAUX

- Prospection d’une clientèle d’entreprises en IDF, très bonne connaissance du tissu économique

- Fidélisation et développement des relations avec les partenaires institutionnels

(Conseil Régional, Conseil Général, ANPE, APEC, Espace cadres, OPCA…)

et auprès des syndicats professionnels (MEDEF et ARE50, CGPME, CJD…)

- Analyse des besoins, élaboration de proposition, négociation de contrat



ORGANISATION ET ANIMATION D’EVENEMENTS

- Organisation et participation aux événements liés à l’emploi ou au développement économique

de la région (salons emploi/formation, conférences ou rencontres sur les thèmes de l’emploi des séniors organisé par le Medef 91 ou la CGPME…

- Participation à des journées de réflexion liées à l’emploi ou à la formation

- Participation à des comités de pilotage à la Région IDF



FORMATION

- Analyse des besoins de formation

- Conception, mise en œuvre et coordination de projets, évaluation des actions

- Montage de programme de formation en réponse à appel d’offre public



MANAGEMENT

- Recrutement, formation, animation d’équipe de consultants et d’assistantes

- Appui aux créateurs d’entreprises

Mémoire : « Le temps partagé et les Groupements d’employeurs:

Nouvelle aire de développement des PME ? »



