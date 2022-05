Marie-Claude LECHEVIN

J'interviens depuis plus de 20 ans, dans le secteur de l'insertion professionnelle, de la formation et de l'orientation professionnelle pour les jeunes et les adultes.



Cadre en association, cadre dans un centre de formation, conseillère en orientation professionnelle au DAVA de Paris et à la Cité des Métiers.



Actuellement consultante pour plusieurs cabinets en bilan de compétences, en ingénièrie vae et en accompagnement vae.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Coaching

Ingénierie

VAE