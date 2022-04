Riche d’une expérience de 17 ans au sein du service commercial; j'ai acquis une réelle faculté à travailler et fédérer tous types d’interlocuteurs internes et externes.



En effet, en tant que prestataire de service, j’ai été l’interlocuteur principal des clients afin de construire avec eux une relation durable en veillant à la satisfaction de leur besoin.



Pourvue d'une réelle capacité d'adaptation, autonome et organisée, j’ai eu l'opportunité, au cours de mon parcours professionnel, de mettre en place le service "administration des ventes" et de le moderniser.



Volontaire, dévouée et ayant fait preuve d’initiative, j'ai toujours fait en sorte d'atteindre le plus rapidement possible les objectifs que je m'étais fixés.



Ayant subit un licenciement économique et actuellement sur le marché du travail, je souhaite me faire connaître et présenter de vive voix mes motivations afin d'approfondir les atouts d’une future collaboration.



Je reste à votre disposition.



Isabelle PEREIRA





REFERENCES PROFESSIONNELLES



2013 - 2014 Remise à niveau en Anglais - Greta (77)

Perfectionnement de l'outil informatique (WINDOWS 8) - Millenium Informatique (77)



2004 - 2013 Responsable Commerciale - Sappi Technologies (77)

Concepteur et Applicateur de revêtement PTFE spécialisé dans l'Aéronautique.



Création et gestion d'une filiale au sein du groupe Sofiplast (69)

CA 2005 (36K€) - 2006 (240K€) - 2007 (350K€) puis fluctuation du CA de +/- 10%



Prospection

Créer de la documentation commerciale

Cibler les prospects

Constituer une base de données

Prospecter par téléphone, mailings et sur salons

Présenter le savoir-faire de la société



Négociation, Vente, Fidélisation

Identifier le besoin du client

Proposer une solution technique

Remettre une offre commerciale

Relancer, négocier et suivre les contrats

Fidéliser les clients



Management

Recruter

Former

Répartir et gérer le travail d'une équipe



EXPERIENCES ANTERIEURES



1997 - 2004 Chef de Marché - APS (77) CA 2003 (15M€)

Concepteur et Applicateur de revêtement PTFE tous secteurs confondus



Développement du Chiffre d'Affaires du département Aéronautique - Ca personnel 2003

(2M€)



Gestion de l'activité

Réaliser des indicateurs, valider la rentabilité d'un projet

Etudier l'activité par clients, produits et articles

Obtenir des homologations



Attachée Commerciale (2000 - 2002)

Gestion de l'administration des ventes et suivi des offres de prix



Assistante Commerciale (1997 - 2000)

Retranscription du cahier des charges client à l'atelier de production,

Expédition et suivi des pièces usinées client après traitement. Gestion de l'activité



MISSIONS INTERIM & CDD



Assistante de Direction - MOBITEC (77)

Aménagement Intérieur et Extérieur de Véhicules Utilitaires.



Création et gestion d'une filiale au sein de Time France (77)

Mise en place de l'ADV (Administration Des Ventes)



Gestionnaire Commerciale et ADV - AGG (93)

Réalisateur de pièces prototypes pour l'industrie Automobile et Aéronautique.



Centralisation des informations

Suivi administratif des affaires depuis le chiffrage jusqu'au règlement

Mise en place du site internet



Prescriptrice en Bâtiment - EUXOS (93)

Importateur de quincaillerie architecturale et d'accessoires sanitaires.



Secteur Est de Paris et d'IDF

Description des lots fluides et architecturaux avec les architectes.



Mes compétences :

Activité Commerciale

Fidélisation

Management

Négociation

Prescription

Prospection

Vente