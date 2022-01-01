Isabelle PERGENT

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Mes expériences professionnelles
Depuis 2006 :
RESPONSABLE DU PORTEFEUILLE DES SYSTÈMES D'INFORMATION D'ADMINISTRATION ET DE GESTION
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - ARMÉE DE L'AIR
COMMANDEMENT DU SOUTIEN DES FORCES AÉRIENNES
BORDEAUX
De 1998 à 2006
CHEF DE PROJETS MAITRISE D’OUVRAGE
MINISTÈRE DE la DÉFENSE - ARMÉE DE L'AIR
DIRECTION DU COMMISSARIAT DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DES FINANCES
PARIS et BRETIGNY SUR ORGE
De 1995 à 1998
CHEF DE PROJETS ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - ARMÉE DE TERRE
ÉTABLISSEMENT DU MATÉRIEL DE NÎMES
De 1994 à 1995
CHEF DE PROJETS MAITRISE D’OEUVRE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - ARMÉE DE TERRE
ÉTABLISSEMENT DU MATÉRIEL DE MARSEILLE
Mes compétences :
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Gouvernance
Gouvernance IT
Maitrise d'oeuvre
Maîtrise d'ouvrage
MOA
MOE
Systèmes d'Information