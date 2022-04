Isabelle PERGENT

Mes expériences professionnelles



Depuis 2006 :

RESPONSABLE DU PORTEFEUILLE DES SYSTÈMES D'INFORMATION D'ADMINISTRATION ET DE GESTION

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - ARMÉE DE L'AIR

COMMANDEMENT DU SOUTIEN DES FORCES AÉRIENNES

BORDEAUX



De 1998 à 2006

CHEF DE PROJETS MAITRISE D’OUVRAGE

MINISTÈRE DE la DÉFENSE - ARMÉE DE L'AIR

DIRECTION DU COMMISSARIAT DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DES FINANCES

PARIS et BRETIGNY SUR ORGE



De 1995 à 1998

CHEF DE PROJETS ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - ARMÉE DE TERRE

ÉTABLISSEMENT DU MATÉRIEL DE NÎMES



De 1994 à 1995

CHEF DE PROJETS MAITRISE D’OEUVRE

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - ARMÉE DE TERRE

ÉTABLISSEMENT DU MATÉRIEL DE MARSEILLE



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gouvernance

Gouvernance IT

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

MOA

MOE

Systèmes d'Information