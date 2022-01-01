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Isabelle PERGENT

Paris

Election présidentielle 2022

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En résumé

Mes expériences professionnelles

Depuis 2006 :
RESPONSABLE DU PORTEFEUILLE DES SYSTÈMES D'INFORMATION D'ADMINISTRATION ET DE GESTION
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - ARMÉE DE L'AIR
COMMANDEMENT DU SOUTIEN DES FORCES AÉRIENNES
BORDEAUX

De 1998 à 2006
CHEF DE PROJETS MAITRISE D’OUVRAGE
MINISTÈRE DE la DÉFENSE - ARMÉE DE L'AIR
DIRECTION DU COMMISSARIAT DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DES FINANCES
PARIS et BRETIGNY SUR ORGE

De 1995 à 1998
CHEF DE PROJETS ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - ARMÉE DE TERRE
ÉTABLISSEMENT DU MATÉRIEL DE NÎMES

De 1994 à 1995
CHEF DE PROJETS MAITRISE D’OEUVRE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - ARMÉE DE TERRE
ÉTABLISSEMENT DU MATÉRIEL DE MARSEILLE

Mes compétences :
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Gouvernance
Gouvernance IT
Maitrise d'oeuvre
Maîtrise d'ouvrage
MOA
MOE
Systèmes d'Information

Entreprises

  • Armée de l'air - Défense

    Paris maintenant

  • Ministère de la Défense - Haut Responsable en pilotage des SI

    Paris maintenant

Formations

Réseau