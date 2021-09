Lefebvre LEFEBVRE

Spécialiste des technologies de défense NRBC et des systèmes de décontamination, après plus de 37 ans au service de l'armée de terre française en tant que spécialiste du domaine, je mets mes compétences et mon expérience au profit des organismes qui ont en charge la prévention et la gestion des risques avant et après tout événement nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ( NRBC) accidentel ou malveillant,industriel ou militaire. Consultant technique auprès d'organismes étatiques ou privés, mes compétences me permettent désormais de participer à l'étude et à la réalisation de projets dans mon domaine de prédilection.



Mes compétences :

Évaluation des risques

Chef de projet

Consultant

Travail en équipe

Risk Management

Army

Human Resources

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word