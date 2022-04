Isabelle PERNIN

Indépendante depuis 2010, je propose aux entreprises et institutions culturelles de valoriser leurs actions de communications (hors relations presse) sous diverses formes : partenariat, mécénat et événement, rencontre, visite conférence à caractère culturel.



La richesse des contacts avec des secteurs aussi différents que l’industrie, la finance, le luxe, la mode, le design, la publicité, les métiers d'art et avec un certain nombre de créateurs et d'institutions culturelles, m'a apportée de précieux atouts à ma fonction de médiateur.



J’ai une expérience de plus de 15 ans au sein des musées des Arts Décoratifs (palais du Louvre) à la direction de la Communication puis du Développement (voir détail expérience professionnelle).



J’ai appris les rouages du mécénat au sein de l’ADMICAL (Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial) pendant plus d'un an et j’ai commencé à le pratiquer à la Vidéothèque de Paris (actuel Forum des Images) pendant 2 ans.



Enfin, mon champ d’activités s'est encore élargi à d’autres entreprises, musées parisiens, provinciaux et italiens (Rome) au sein de l'agence Art en Thèmes dont l'expérience a encouragé mon indépendance fin 2009.



La liberté de l'indépendance est séduisante mais les missions, ponctuelles cantonnent à une certaine distance. Compte tenu de ma personnalité, je serais ravie de pouvoir m'impliquer et m'investir pleinement au sein d'une structure culturelle, d'une entreprise ou d'une fondation.



Mes compétences :

Communication

Organisation d'évènements

Mécénat

Relations publiques

Coordination de projet

Strategie

Conseil

Arts

Musées

Culture