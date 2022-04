Ma formation juridique, mes expériences professionnelles et ma connaissance de l'administration de biens sous toute ses formes m'ont permis de me spécialiser en gestion locative (habitation/baux commerciaux) et de manager des équipes en ma qualité de directrice de "business unit".



Mes compétences :

MANAGEMENT

GESTION LOCATIVE

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

TRANSACTION

GESTION D'ACTIFS

BAUX COMMERCIAUX/HABITATION

INVESTISSEMENT