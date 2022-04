Je suis diplômée d'état en Esthétique, Cosmétique et Massage depuis 2009. Je réalise des soins du bien-être autour des épilations à la cire Bio, du massage Californien, drainage lymphatique, la réflexologie plantaire, le shiatsu, les soins du Visage adapté, les soins des mains, dos, pieds... le tout dans un petit chalet en bois au calme !

Je prodigue aussi en parallèle des soins énergétiques avec les mains, les pierres et le pendule. Je suis formée depuis 2009 aux enseignements du Tarot de Marseille et aussi aux utilisation du pendule avec P Tedeschi. J'ai par la suite appris les soins de lithothérapie et le soin de dégagement d'Entité avec Patricia, une médium.



Je forme la personne aux Tarots, au Pendule, aux Arts intuitifs et l'Anglais...

je propose aussi des Ateliers de travail... à voir sur mon site internet :Array



J' ai suivi une psychanalyse pendant 12 ans avec le Dr marie ROMANENS.

Je peints par intuition et inspiration divine des Mandalas, commandez le votre au 06.85.08.70.23. tableaux et toiles sur demande!



Avec clairvoyance et bienvaillance



Isabelle Perrillat