Isabelle PERRIN

Mes 15 ans d’expérience dans l’administration m’ont apporté rigueur et sérieux dans tout travail rendu.



Auto entrepreneur dans le domaine du secrétariat indépendant, je mets mes compétences à votre service principalement le soir à partir de 18h, les week end et jours fériés, sans majoration de tarif.



J’interviens aussi bien auprès des particuliers que des professionnels en m’adaptant à vos besoins en toute discrétion et confidentialité.

Je vous invite à visiter mon site afin de prendre connaissance de toutes les prestations proposées.





Mes compétences :

Diplomatie

Gestion administrative

Rigueur