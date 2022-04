Isabelle PERRIN

Acheter mieux, est-ce dépenser moins ? Oui ... mais pas que !

C'est d'abord un métier stratégique et passionnant.

C'est une enquête au coeur des métiers , des process, des techniques.

C'est définir les besoins (une ferrari pour faire 2 km ? ou une paire de Rollers ? rouges au besoin !)

C'est fédérer, rendre son unité à l'entreprise.

Si nous gagnons des points de marge par de meilleurs achats, nous offrons une meilleure trésorerie, la possibilité d'investir.

Et si nous sauvegardions nos emplois ensemble ?



Mes compétences :

Maîtrise des outils GPAO : ARIBA, OMEGA, SAP, X3,

DECOUVRIR et ANALYSER les gisements d'économie.

S'ADAPTER aux besoins internes et FEDERER les équi

METTRE EN PLACE les bonnes pratiques d'achats pour

SYNTHETISER et COMMUNIQUER les résultats