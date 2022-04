Isabelle PERRIN

Envie de vous laisser surprendre ? de sortir des sentiers battus ? de vous démarquer ?

Mais surtout besoin de profiter des conseils et du savoir-faire d'une professionnelle du graphisme print ?



Alors Ma Griffe - Graphiste est fait pour vous !



Le Studio Ma Griffe vous propose de créer votre identité d'entreprise, une identité forte qui vous correspondra pleinement ! Ainsi, vous gagnerez en visibilité, vous démarquerez auprès de vos concurrents, en adoptant une communication d'entreprise professionnelle, efficace, ciblée et bien sûr, à votre image !



De la conception, création et exécution, nous nous occupons de :

votre logo, enseigne, charte graphique, PLV (roll’up, banderole, kakemono...), plaquette de présentation, flyer, affiche, brochure, catalogue, livre (recettes, etc...) packaging, invitation, étiquette, carterie, encart presse, rédactionnel, menu...

Mais aussi : prises de vues (spectacles théâtre, danse, famille, mariage,...) , retouche et montage photo(s)

ainsi que la réalisation de dessins ou d'illustrations...



La liste n'est pas exhaustive !

En bref, tous les supports Print permettant à votre entreprise de se démarquer de la concurrence.



Besoin d’un autre support ? D’un conseil ? ou tout simplement envie d’en savoir plus ?

Un contact & un numéro... Isabelle - 06 74 53 86 21

Un mail... magriffe-graphiste@orange.fr

et un site pour un petit aperçu de nos créations...Array



N'hésitez plus ! Osons ensemble !!!



Mes compétences :

PHOTOSHOP

Xpress

Illustrator

PROFESSIONNALISME

Disponibilite

Écoute

Analyse des besoins