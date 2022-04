Isabelle PETER

16 ans d'expérience en Transport & Logistique et Commerce International, avec des responsabilités opérationnelles et manageriales. Curieuse, ouverte et spontanée, et toujours enthousiaste à l'idée de nouveaux partenariats!



Expertise & Spécialités :

Excellence opérationnelle & Qualité | Customer Service | Commerce international | Solutions de Transport international & Logistique | Management et développement d'équipe | Management des relations Client & Fournisseurs



**Participation à la Sénégazelle 2020, course à pied solidaire pour l'éducation des enfants au Sénégal**

www.senegazelle.fr // Suivez-nous sur Facebook : LesMomZellesSainghin ou Instagram : lesmomzelles



Mes compétences :

Export

Transport

International

Customer service

Logistique

Import

Organisation

Management