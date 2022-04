Isabelle PHILIPPE

16 ans d'expérience en recherche clinique: Attachée de Recherche Clinique en milieu hospitalier pendant 2 ans puis successivement, Attachée de Recherche Clinique et Responsable des Opérations Cliniques en CRO pendant 14 ans. J'ai géré les Opérations Cliniques, chez PRA International et IQVIA avec des équipes allant jusqu'à 18 personnes (CRAs, IHCRAs et CTAs). Grâce à mes compétences techniques et relationnelles, je recherche, à présent, un nouveau challenge, dans la recherche clinique.



Mes compétences :

Monitoring

Essais cliniques

Recrutement

Recherche clinique

Management

Industrie pharmaceutique