Isabelle PIEROT

COMPETENCES :

- Environnement : Etat des lieux prospectif du développement vitivinicole et œnologique durable dans les vignobles mondiaux les plus avancés dans ce domaine, dont l’aspect communication et affichage environnemental France. Chef de projets européens Léonardo Da Vinci , e-learning sur l'Adaptation du vignoble au changement climatique et éco-conception des caves.

- Communication : rédaction d'articles pour conférences et congrès, dont l'OIV, relationnel clientèle européenne.

- Marketing - Export : Plan marketing complet (stratégique et opérationnel), études et développement de marchés, diagnostic export, préconisations – segmentation, stratégie-objectifs, adaptation du plan de marchéage, budget...

Connaissance œnologiques, dégustation et analyses sensorielles, principaux vignobles et cépages mondiaux (WSET) et de la filière vitivinicole (y compris en matière de législation), qualité-sécurité.

Qualité-environnement : Connaissances des différentes Normes (ISO 9001 – 14001 – 22000 – HACCP – OHSAS 18001 et ISO 50001).

- Maîtrise des Techniques de Commerce International (Incoterms, gestion documentaire, douanes, suivi de livraison…) et connaissance des marchés mondiaux.

- Commercial : Négociation en Anglais (Expérience en Ecosse, République Tchèque, Pays-Bas et Slovaquie).

Visite de caves (anglais, allemand), dégustations.

Organisation d’évènementiels.

- Administratif : Administration et gestion des ventes, logistique, suivi des commandes,

Assistanat à la Direction des ventes, gestion et analyse de la force de vente, organisation de séminaires.



- Informatique : Maîtrise de Vitigestion & du Pack Office.



- Langues vivantes : Anglais – Allemand – Italien.



Mes compétences :

Communication

Export

Oenologie

Qualité

Marketing

Enseignement

Environnement