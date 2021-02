Infirmière en hôpital puis libérale à mon compte puis à l'éducation nationale. J'ai suivi une licence sciences et technologie de la santé mention santé publique en 2009 puis un master sociologie métiers de l'ingénierie de l'action sociale et éducative.

J'aimerais accéder à des missions me permettant d'être formatrice en domaine de la santé du social, prévention et promotion de la santé. Je peux aussi apporter des conseils en parentalité et la gestion des enfants et adolescents.