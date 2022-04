Isabelle PINCELOUP

Responsable de formations Professionnelles à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes Saint-Nazaire, je suis responsable d'un Bac +4 en Commerce International (Labellisé Bachelor Professionnel des CCI) qui forme chaque année de futurs responsables export sur notre territoire.



Cette formation se déroule sur un an (de janvier à décembre), en alternance avec un projet d'entreprise et délivre un diplôme de niveau BAC +4 : "Responsable en Commerce International" (ReCI).



Reconnu et accompagné par les partenaires et les spécialistes de l’international en REGION PAYS DE LA LOIRE, le ReCI bénéficie du soutien et de la participation de CCI INTERNATIONAL, du WORLD TRADE CENTER de NANTES, du Réseau des CONSEILLERS du COMMERCE EXTERIEUR de la FRANCE

de la COFACE, d’UBIFRANCE, de la Mission Internationale de la DIRECTTE...



Créée en 1975, notre formation a pour vocation de former de futurs responsables export capables de piloter et mettre en œuvre l’export dans nos entreprises régionales et de répondre aux besoins du tissu économique de notre territoire.



Elle permet d’acquérir les connaissances fondamentales nécessaires, dispensées, en centre, par des intervenants experts dans leur domaine d’intervention. Le stagiaire, au travers d’une mission en entreprise, va mettre en œuvre ses connaissances et développer les compétences métiers nécessaires.



Véritable terrain d’apprentissage, les stages proposés aux stagiaires du CPCI sont identifiés en amont par les Conseillers en Développement à l’International de CCI INTERNATIONAL. Ils correspondent à de réels projets d’entreprise évalués et encadrés par le conseiller "référent" de l'entreprise.



Ce sont des PME-PMI de la Région des Pays de Loire (44, 49, 85, 53, 72) qui souhaitent EXPORTER leurs produits. Elles sont primo-exportantes ou souhaitent développer l'export sur une nouvelle zone). La qualité de la mission et la maturité du projet ont été préalablement évaluées par un Conseiller en Développement International (de CCI INTERNATIONAL). Ce dernier, tout au long de l’année de formation (11 mois), accompagne l’entreprise et encadre le stagiaire choisit pour piloter la mission export. A chaque étape d'avancement de la mission, il leur apporte aide et conseils et ainsi, participe activement à la pérennité de la démarche export.



Le stagiaire du ReCI réalise ainsi le diagnostic export de la société, établit un dossier stratégique et une étude de marché sur les pays cibles. Enfin, il établit un plan d'action commercial et le met en œuvre en prospectant par internet, téléphone, et sur le terrain. Il travaille sur des outils de communication si nécessaire en langues étrangères et organise la participation de l'entreprise à un ou plusieurs salons appropriés sur les pays cibles et s'y déplace.



La performance de cette pédagogie est au service d’un projet professionnel et délivre des connaissances & des compétences opérationnelles plébiscitées par nos entreprises en Région.



Ce dispositif pédagogique diplômant, professionnalisant et la mission de développement export ont pour objectif d’accompagner le stagiaire dans sa montée en compétences, dans la création du service export et à terme d'un emploi à un poste à responsabilités en Commerce International