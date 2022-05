Morgane EVALLAN

J'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi.

Autonome, je m’adapte rapidement à mon environnement. Dynamique, je m’attache à toujours trouver une solution, en privilégiant la concertation. Lors du travail en équipe, j’apprécie d’échanger avec mes collègues sur les solutions qui peuvent être adoptées et mises en œuvre. Mes capacités d’analyse et de synthèse me permettent de comprendre rapidement les données d’une situation, d’en voir les interactions et de rédiger des documents complets, clairs et exploitables.

Ayant travaillé quatre mois en tant que chargée de projets stagiaire, au sein de l’équipe du Sillon de Bretagne de la Maison de l’emploi, j’ai contribué à faire aboutir un projet «d’autonomisation des jeunes dans leurs démarches administratives » en mettant en place des partenariats extérieurs et en construisant un parcours et des outils. Pour ce faire, je me suis appuyée sur mon expérience en matière de partenariat et d’animation de réseau. J'ai également animé des ateliers de formation (recherche d'emploi, re-mobilisation, image de soi etc.) et accompagné des groupes sur des forums à l'emploi.



Grâce aux conseillers du PLIE et de la Mission Locale, j’ai été associée aux entretiens individuels. Cette expérience m’a enrichie car j’ai pu mieux connaître le public à travers une grande diversité de situations professionnelles et personnelles. D’autre part, j’ai également participé activement à des groupes de travail transversaux notamment un groupe de travail pluridisciplinaires.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Journalisme

AMOA

Management

Accueil physique et téléphonique

Planification de projet

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Base de données

force de conviction

Prise de parole

Relance client