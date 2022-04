Antoine HOUDANT

Coach-consultant et formateur, j'ai choisi d'aider les organisations et les professionnels à se révéler à eux-mêmes et atteindre les objectifs qui les épanouissent.

Cela repose d'abord sur une relation personnelle de qualité. Avec beaucoup de joie, d'humour, d'engagement et de protection, j'accompagne les personnes dans ce travail d'épanouissement qu'elles ont le courage d'entreprendre.

Mon expérience s'appuie sur une bonne connaissance des entreprises acquise au travers des expériences de conseil, de formation et de gestion de projet. J'ai choisi d'aller un cran plus loin en créant Subsidia afin d'aider les personnes au niveau personnel ou en équipe à retrouver le sens des choses et à l'allier à la force du collectif. J'ai moi-même entrepris cette démarche il y a quelques années et j'ai désormais à cœur de la partager en me mettant au service de ceux qui veulent avancer sur ce chemin.

Pour plus d'informations : http://subsidia-coaching.fr/



Mes compétences :

ITIL

MOA

Gestion de projet

Conseil en organisation

Maîtrise d'ouvrage